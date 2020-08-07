На эти выходные в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Днем 6 августа сильный ветер привел к сильному пожару в лесу под Судаком. Фото: МЧС по РК.

На этих выходных, 8 и 9 августа, в Крыму будет бушевать сильный северо-восточный ветер от 17 до 22 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, в ближайшие несколько суток на полуострове существует вероятность сильных пожаров, чрезвычайных ситуаций и обрывов электропередач.

Следует помнить, что сильный ветер может привести к серьезным ЧП на море.

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