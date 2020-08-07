Сотрудники ФСБ нашли у жителя Крыма коллекцию сокровищ

У жителя Крыма нашли больше 200 старинных предметов, представляющих культурную ценность. Фото: пресс-служба ФСБ по Крыму.

В Крыму сотрудники Погрануправления ФСБ по РК изъяли из нелегального оборота коллекцию античных сокровищ.

Пограничники обратили внимание на 26-летнего жителя региона, предположительно занимавшегося коллекционированием антиквариата. Во время обыска его квартиры были найдены больше 200 старинных предметов, представляющих культурную ценность.

Сокровища отправили на экспертизу в «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник», которая подтвердила их культурно-историческую ценность.

Специалисты считают, что изъятые предметы относятся к периодам античности и средневековья, сообщает Крымское информационное агентство.

Против жителя Крыма возбудили дело по факту незаконного оборота археологических предметов. Ему грозит штраф в размере от 1500 до 2500 тысячи рублей.

Сокровища в дальнейшем передадут в один из музеев республики.

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