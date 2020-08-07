Аксенов создал в Крыму новое министерство

Аксенов подписал Указ о реорганизации в новую структуру Фото: Архив "КП"

В Крыму создано Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора. Об этом у себя в соцсетях написал глава республики Сергей Аксенов.

Деятельность госстройнадзора Крыма будет прекращена уже с 1 сентября. Сейчас принято решение о том, что с октября функции и полномочия Минстроя переходят на муниципальные образования.

Новую структуру глава Крыма поручил возглавить замминистру строительства и архитектуры РК Максиму Скорину, а все формальные вопросы уладят до конца августа.

Также Аксенов отметил, что раз в неделю в министерстве будет проводиться день открытых дверей, когда каждый желающий может лично задать интересующий вопрос и в краткие сроки получить прямой ответ.

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