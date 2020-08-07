Алуштинский чиновник пойдет под суд за кражу двух миллионов

В вине мужчина сознался и ешил вернуть все украденные средства Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Крыму закончилось расследование уголовного дела против бывшего главного специалиста управления капстроительства и жилищно-коммунального хозяйства алуштинской администрации.

По информации крымского Следкома, чиновника обвиняли в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности.

Во время исполнения своих обязанностей, мужчина решил завысить объемы выполненных работ, используя служебное положение. Он убедил руководство управления оплатить заявленную сумму. Так, чиновник украл более 1,7 миллиона рублей.

Сам же обвиняемый свою вину признал и даже возместил ущерб, который причинил бюджетам Алушты и Нижнегорского района. Уголовное дело с утвердительным заключением уже направлено в местный суд.

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