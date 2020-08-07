В поселке под Феодосией отдыхающего туриста кафе «накормило» червями

Отдыхающий отдал за ужин 700 рублей, а в одном из блюд были черви. Фото: скриншот видео.

В соцсетях набирает популярность ролик туриста, которого в поселке под Феодосией накормили червивым салатом, сообщает ForPost. По словам отдыхающего, за ужин он отдал 700 рублей.

- Я требую вернуть мне деньги, мне не возвращают. Как вы людей кормите червями?! - негодует мужчина, обращаясь к администратору кафе.

Руководство же в ответ на возмущения предложило вернуть деньги лишь за червивое блюдо.

- Только за салат вам вернем, за всю еду мы вам не вернем. Мы не кормим людей червями, это просто было в капусте, - поясняет одна из сотрудниц общепита.

Такой расклад событий туриста не устроил и, как отметил он в комментариях, жалобу в Роспотребнадзор все-таки написал.

Под постом началась бурная дискуссия – люди возмущены не меньше туриста. Одни пытаются представить, что творится на кухне этого заведения, другие считают, что администрация могла принести извинения и вернуть деньги за весь ужин.

- Лучше бы попросили прощения у клиента, вернули деньги и предложили что-то другое за счёт заведения. Теперь «прославились», - пишет один из пользователей соцсетей.

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