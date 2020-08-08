Погода в Крыму на 8 августа: без осадков и тепло до +35

В Крыму разгар купального сезона. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в южных и восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 33…35°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем до °.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха 30…32°.

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