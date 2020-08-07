Глава Крыма продлил запрет на работу хостелов и проведение конференций до 1 сентября

Сергей Аксенов продлил запрет на работу хостелов и различных секций и кружков. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте.

Глава Крыма Сергей Аксенов продлил запрет на работу хостелов, различных секций и кружков, а также на проведение конференций. Соответствующий указ можно найти на официальном сайте правительства региона.

- В пункте 6 слова «1 августа 2020 года» заменить словами «1 сентября 2020 года», - указано в документе.

Напомним, с 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности. Его ввели, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. С 15 июня началось постепенное снятие ограничений.

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