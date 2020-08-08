В Крыму за сутки зафиксировали 27 новых случая Covid-19

В Крыму зарегистрировали 24 новых случая коронавирусной инфекции. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму за сутки зарегистрировали еще 27 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 человек обратились к врачу сами, почувствовав неладное, 6 выявили при скрининге здоровых лиц, еще 10 – среди тех, кто ранее контактировал с зараженными. 3 человека приехали зараженными с Украины.

- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1437 случаев новой коронавирусной инфекции. 78 из них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1051 - при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 196 - при лабораторном скрининге здоровых лиц. - в соцсетях рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

За весь период пандемии выздоровело 1038 человек, умерло – 16. 3964 теста провели за сутки в лабораториях.

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