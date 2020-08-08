«Крым принадлежит Украине»: певице Глюкозе на 3 года закрыли въезд на Украину

Певице Глюкозе закрыли въезд в страну на 3 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российскую певицу Наталью Ионову, известную миру под псевдонимом Глюкоза, отправили из Киева в Белоруссию и на три года запретили посещать Украину. Все из-за концертов звезды в Крыму.

В киевский аэропорт Борисполь певица прилетела рейсом «Минск-Киев». Во время паспортного контроля пограничники выяснили, что девушка неоднократно бывала в Крыму «без согласования с Украиной».

Начался допрос, во время которого, как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы страны, певица постоянно путалась в своих ответах. Так, Наталья Ионова утверждала, что в последний раз в республике была в 2013 году.

На вопрос об отношении к «оккупации Крыма» певица ответила, что посещение Украины ей важнее и «Крым – украинский». Но ей все равно закрыли въезд в страну на 3 года и отправили обратно в Белоруссию.

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