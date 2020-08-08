В разгар курортного сезона в Крыму работают мошенники

За первое полугодие нашли 24 сайтах несуществующих объектов размещения. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Сотрудники Минтура Крыма за первое полугодие 2020 нашли 24 сайта несуществующих санаториев, гостиниц и отелей. Мошенники привлекают туристов выгодными ценами и присваивали перечисленные деньги.

Всем желающим отдохнуть в Крыму рекомендуют проверять всю информацию о гостиницах, отелях, санаториях, пансионатах на сайте правительства республики. Это поможет сохранить время, деньги и нервы.

Обычно мошенники используют сведения тех объектов размещения, которые по тем или иным причинам уже давно закрыты. Главное условие бронирование номера – стопроцентная предоплата. Помимо этого, они могут предлагать выгодные условия за приемлемые цены или хорошие скидки, что несказанно привлекает туристов.

В пресс-службе ведомства отмечают, что всем пострадавшим от рук мошенников помогают.

- Во многих случаях мы помогаем гостям полуострова поселиться в другом отеле, собственники которых зачастую идут нам навстречу и размещают этих туристов на льготных условиях, - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

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