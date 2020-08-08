Знак судьбы: в Севастополе турист кинул музыканту вместе с мелочью обручальное кольцо

Турист попросил найти музыканта, которому случайно бросил кольцо в сумку. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП / ВКонтакте

Эпицентром активности пользователей в соцсетях стал пост о потерянной вещи: в Севастополе турист бросил вместе с мелочью обручальное кольцо музыканту в чехол.

В одной из групп расстроенный парень попросил помочь разыскать клавишника. Он указал, что сам неместный и в скором времени улетает домой.

Весть до музыканта дошла быстро. Один из пользователей в комментариях выложил переписку, в которой владелец синтезатора признается жениху, что кольца не нашел в сумке. И в магазине, где он менял мелочь, сотрудники не видели украшения.

Пользователи во время дискуссии поделились на две группы: одни засомневались в искренности жениха, другие посчитали, что нечестен был музыкант. Третьи вообще начали шутить про потерю кольца.

- Это фиаско, братан, - написал один из комментаторов.

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