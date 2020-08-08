Трасса «Таврида» готова на 95%. Фото: Григорий Назаров / Facebook

Федеральная трасса «Таврида» готова на 95%. Рабочие заканчивают строительство участка между Керчью и Симферополем, масштабная деятельность дорожников развернута в Бахчисарайском районе.

- Здесь идет укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также рабочие наносят дорожную разметку, устанавливают барьерное ограждение и шумозащитные экраны, монтируют знаки и укрепляют откосы трассы, - сообщил в соцсетях пресс-секретарь компании АО «ВАД» Григорий Назаров.

Он также добавил, что по четырем полосам «Тавриды» от Керчи до Севастополя автомобильное движение начнется в сентябре этого года. В эксплуатацию трассу сдадут в декабре.

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