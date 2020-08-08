Власти Украины пояснили, при каких условиях могут обеспечить Крым водой

В Крым подача воды с Украины не будет осуществляться через Северо-Крымский канал. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Если в Крыму произойдет «гуманитарная катастрофа», то Украина начнет поставку воды в регион. Но подача не будет осуществлять через Северо-Крымский канал.

- В случае необходимости Украина где угодно, в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым – медикаментами, едой и так далее, - в интервью украинским СМИ подчеркнул премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Он также добавил, что через Северо-Крымский канал подачи воды не будет из-за того, что эта инфраструктура нуждается в ремонте.

- Необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру, - уточнил украинский премьер.

«Оккупационным войскам» и «для нужд военных баз» осуществлять подачу воды Украина также не собирается, заявил Шмыгаль.

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