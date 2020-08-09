Погода в Крыму на 9 августа: без осадков и тепло до +35

Море в Евпатории +25°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в южных и восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Температура морской воды в Феодосии 25° в Алуште 25°, в Ялте 25°, в Севастополе 26°, в Евпатории 25° и в Черноморском 24°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 31…33°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем до +35°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50