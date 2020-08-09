Коронавирус в Крыму не сбавляет обороты: Плюс 32 заболевших за сутки

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 8 августа зарегистрировали 32 случая коронавируса. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

18 из зараженных выявлены при обращении за медицинской помощью, 9 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 - при скрининге здоровых лиц.

По данным главы Крыма, с начала пандемии в Крыму зарегистрировали 1469 случаев коронавируса, 78 из них завезли из-за границы.

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