Украина перекрыла границу с Крымом

Фото: Архив "КП"

На Украине приняли решение приостановить работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом. Это связано с ростом числа новых случаев коронавируса. Об этом сообщил министр Кабмина Украины Олег Немчинов.

- Правительство приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда в Крым и Севастополь и выезда, - написал Немчинов в своем Telegram-канале.

По его словам, работа КПВВ прекратилась в 8.00 9 августа и возобновится в 8.00 30 августа.

Несколько категорий граждан все же могут пересекать границу. Это люди, обладающие регистрацией и проживающие за пределами республики, у представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий. Отдельно согласовывается выезд иностранцев и людей без гражданства.

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