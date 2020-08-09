Под Ялтой авто врезалось в дерево: три человека пострадали

Фото: ГУ МЧС России по РК

На Бахчисарайском шоссе легковая машина попала в ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК, машина Toyota Master Ace Surf врезалась в дерево в районе пгт Виноградное.

По прибытию на место ДТП сотрудников МЧС, ГИБДД и скорой помощи, было выяснено, что водитель потерял управление автомобилем Toyota Master Ace Surf и съехал с дороги, а после машина врезалась в дерево.

Три человека пострадали в результате аварии, в их числе и водитель. Его деблокировали из авто. Всех пострадавших госпитализировали в Ялтинскую горбольницу №1.

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