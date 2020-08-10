В Крыму археологи нашли медальон времен византийского княжества Феодоро

Медальон прекрасно сохранился. Фото: КФУ

В Крыму на плато Мангуп при раскопках дворца в столице княжества Феодоро археологи нашли медальон X-XII вв. Предположительно он принадлежал средневековому военачальнику или управляющему территорией.

Отличительный знак прекрасно сохранился. На его лицевой стороне изображен всадник на коне.

- Скорее всего, всадник - это кто-то из святых или воинов, культ которых был особенно популярен на византийском пограничье, - рассказал доцент исторического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Валерий Науменко. - Мы пока не готовы сказать, кто изображен, но вполне вероятно, что это Святой Георгий Победоносец или Димитрий Солунский.

В эту экспедицию археологи расчистили дорогу и площадку у главных ворот в городище. Находками исследователей стали различные предметы быта византийцев и жилые массивы.

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