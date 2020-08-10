Власти рассказали, когда в Крыму и Севастополе улучшится качество связи и интернета

Принят специальный закон Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму в течение года будут проводить работы по улучшению качества мобильной связи. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий во время официального визита в Севастополе.

- Надеемся, что уже во второй половине этого года - или максимум в следующем году инфраструктура связи будет серьезно улучшена на полуострове, - рассказал Духовницкий.

По словам руководителя Федерального агентства связи, принят специальный закон, а также готовится постановление правительства России.

Духовницкий отмечает, что результаты по улучшению качества мобильной связи и интернета можно будет увидеть уже до конца года.

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