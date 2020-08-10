В сентябре крымские МФЦ не будут проводить регистрацию недвижимости

В сентябре сделки с недвижимостью временно приостановят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 7 по 20 сентября крымские центры «Мои Документы» прекращают регистрировать имущественные права на недвижимость. Это связано с переходом Госкомрегистра на новое программное обеспечение.

По информации Мининфора Крыма, с 7 августа для получения услуг по регистрации недвижимости необходимо предварительно записаться. Уже с 7 сентября регистрация сделок и постановка на кадастровый учет временно прекратиться.

- Понимая важность и востребованность указанных услуг для крымчан, ГБУ РК «МФЦ» будут реализованы меры по увеличению времени приема заявителей по услугам Росреестра в октябре 2020 года, - заверили в министерстве.

Остальные услуг и в многофункциональных центрах можно получить как по предварительной записи, так и по талонам электронной очереди в день обращения.

Предварительная запись на услуги Госкомрегистра до 6 сентября уже открыта.

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