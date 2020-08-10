В Крыму для отдыхающих военный самолет устроил захватывающее шоу

Отдыхающие засняли на видео низкий полет военного самолета. Фото: скрин с видео.

В соцсетях набирает популярность ролик с низко летящим над пляжем военным самолетом. Увлекательное шоу летчики устроили в поселке Новофедоровка Сакского района, сообщает ForPost.

- Су-24М ВКС России подарил море ощущений, эффектно прошел на малой высоте над пляжем. На радость и удивление отдыхающих, - сопроводили комментарием опубликованное видео в соцсетях.

Ролик сразу же стал эпицентром активности пользователей. Одни заметили, что такие полеты – не редкость: их можно наблюдать в Каче, Черноморском, а также в Красногвардейском районе региона.

У других зрелище вызвало тревогу – одно неверное движение пилота, и самолет мог «носом» пропахать пляж.

- 2002 год, тоже доигрались, - пишет один из комментаторов.

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