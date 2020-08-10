Из Тайганского в Симферопольское водохранилище пошла вода

В Крыму торжественно открыли водовод, проложенный от Тайганского водохранилища к Симферопольскому. Фото: Александра Тимощенко

В Крыму торжественно запустили водовод, проложенный от Тайганского водохранилища в Симферопольское. Он почти полностью решит острый вопрос обеспечения водой крымской столицы, ведь перебрасывать будут до 50 тысяч кубометров воды в сутки.

Как сообщил присутствующий на церемонии заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, над трубопроводом работали больше 800 человек и 250 единиц техники.

- Это знаковый для республики день. Не в первый раз Вооруженные силы приходят на помощь в мирное время. У меня столько слов восхищения и благодарности. Симферополь будет с водой, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.

Он добавил, что прежде никому не выпадало выполнение такой задачи.

Отметим, что сооружение представляет из себя 15 линий водоводов общей протяженностью более 800 километров.

Напомним, с идеей проложить трубопровод от Тайганского водохранилища до Симферопольского глава республики Сергей Аксенов обратился к министру обороны РФ в начале июля. Для решения острого вопроса по нехватке воды для жителей крымской столицы подключили больше 600 военных и около 200 спецтехники.

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