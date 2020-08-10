Украинская оппозиция потребовала открыть КПП на границе с Крымом

Очереди на границе Крыма с Украиной. Фото: vk.com

Украинская оппозиция требует возобновить работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом и подачу воды на полуостров. Об этом сообщили в пресс-службе украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

- Сотни тысяч людей оказались заблокированы по обе стороны нового «кордона», их право на перемещение было бесцеремонно нарушено Зе-властью, - говорится в сообщении пресс-службы.

Политики считают, что решение администрации президента «отрезать Крым от Украины санитарным кордоном» нарушает права граждан.

Также оппозиция потребовала прекратить водную блокаду Крыма и возобновить подачу днепровской воды на полуостров.

Напомним, с 9 августа Украина приостановила работу КПП на границе с полуостровом из-за пандемии коронавируса. Ограничения будут действовать до 30 августа. Из-за принятого администрацией Зеленского решения скопились очереди из сотен человек.

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