Почти центнер нелегальных устриц нашли в аэропорту Симферополя

В аэропорту Симферополя изъяли нелегальный товар: 85 килограмм устриц. Фото: официальный сайт Южного управления Россельхознадзора.

В аэропорту Симферополя нашли почти центнер нелегальных устриц в транспортных упаковках. Незаконную продукцию изъяли, ее в дальнейшем ждет ликвидация.

При проверке багажа сотрудники крымской воздушной гавани нашли у одного пассажира 85 килограмм устриц. У собственника никакой документации, подтверждающей происхождение продукции, при себе не было. Мужчину привлекли к административной ответственности.

Собственнику запретили использовать продукцию по назначению, нелегальные устрицы изъяли. В дальнейшем продукцию ждет уничтожение, сообщает Крымское информационное агентство.

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