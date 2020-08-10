Правительство Крыма нашло проектировщика 20 вертолетных платформ для санавиации

В Крыму построят 20 вертолетных площадок для нужд санавиации. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Крыма назначили исполнителя по разработке проекта будущих вертолетных площадок для нужд санавицации. Планируется 20 платформ, планировкой которых займется компания «Максимум» за 70 миллионов рублей.

- Определить общество с ограниченной ответственностью «Максимум» единственным исполнителем по государственным контрактам, предметом которых является разработка проектной документации по объектам, указанным в приложении к настоящему распоряжению, - прописано в документе, который опубликовали на официальном портале правительства Крыма.

В приложении указали 20 адресов, где в будущем построят площадки. Цена каждой из них составляет 3,5 миллиона рублей. Предельный срок, на который заключили контракты, - 31 декабря 2020 года.

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