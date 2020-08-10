В Крыму меньше заболевших коронавирусом, чем в других субъектах ЮФО

Фото: Архив "КП"

В Крыму по-прежнему самый низкий показатель среди всех субъектов Южного федерального округа (ЮФО) по количеству заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения. Такие данные показывает график Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Согласно графику, средний коэффициент заболеваемости в ЮФО составляет 282,8. В Крыму этот показатель равен 76,8, а в Севастополе – 86.

Напомним, на 10 августа в Крыму зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусом - 48 человек. Это стало очередным антирекордом.

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