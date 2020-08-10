Экс-начальника Службы автодорог Крыма на три года посадили в колонию

Фото: Архив "КП"

Бывший исполняющий обязанности начальника Службы автодорог Крыма приговорен к трем годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ). Он нанес ущерб бюджету РК на сумму больше 900 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете РФ.

Помимо этого, экс-чиновнику запретили занимать руководящие должности в органах государственной власти в течение двух лет.

Сообщается, что и.о. начальника в 2016 году утвердил проектно-сметную документацию на строительство дороги Дубки-Левадки с завышенной стоимостью стройматериалов. Кроме того, он заключил госконтракт с компанией ООО «Сибавтобан» на сумму более 6 миллиардов рублей для выполнения строительно-монтажных работ.

В СК уточнили, что экс-чиновник не проверил достоверность документации и не нашел нарушения. Таким образом, стоимость госконтракта была завышена больше, чем на 900 миллионов рублей. Следствие наложило арест на имущество обвиняемого стоимостью 17 миллионов рублей и на собственность компании «Сибавтобан» на сумму 897 миллиона рублей.

Напомним, строительство объездной четырехполосной дороги на участке Дубки-Левадки под Симферополем началось в феврале 2017 года. Движение транспорта запустили 7 февраля 2019 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50