Крым занял последнее место в рейтинге выполнения дорожного нацпроекта. Фото: Архив "КП"

Крым вошел в перечень регионов с самым низким процентом укладки асфальтного покрытия.

- В ряде субъектов зафиксировано менее 20% укладки дорожного покрытия. Это Камчатский и Забайкальский края, Республики Крым и Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Амурская и Магаданская области, - сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

Крым также не смог достичь высоких значений кассового освоения выделенных средств в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На данный момент освоение составляет менее 10% от суммы. Такие же показатели у Московской области, Башкортостана и Чукотки.

При этом досрочно завершили дорожные работы три региона России: Белгородская область, Краснодарский край и Ингушетия.

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