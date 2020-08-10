Сивой кобыле из крымского села потребовалась помощь спасателей

Под Феодосией у водоема в иле застряла лошадь. Фото: официальный сайт МЧС по РК.

В поселке под Феодосией приключений на свой хвост нашла лошадь. Зверь, видимо, решив напиться, пришел к водоему и застрял в иле.

Сообщение в службу спасения от неравнодушных очевидцев поступило утром 8 августа. В помощи нуждалась лошадь, застрявшая в иле у водоема. ЧП случилось в поселке Орджоникидзе.

К бедняге на выручку отправили патрулировавший поселок Щебетовка сотрудников Феодосийского АСО «КРЫМ-СПАС».

Из ила лошадь вытащили с помощью автомобильной лебедки. Во время спасательной операции никто не пострадал.

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