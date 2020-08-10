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Вступился за мать: Подросток из Симферополя сломал сверстнику челюсть

Парень решил отомстить обидчику своего малолетнего друга
Анастасия ГончароваАнастасия ГончароваАнастасияГончарова
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Подросток отомстил сверстнику, сломав ему челюсть.

Подросток отомстил сверстнику, сломав ему челюсть.

Фото: Архив "КП"

В Симферополе за оскорбление матери подросток сломал челюсть «обидчику».

В полицию обратился врач детской клинической больницы: в медучреждение поступил 15-летний подросток с двухсторонним переломом нижней челюсти. Полученные пострадавшим увечья он отнес к травмам средней степени тяжести.

Во время расследования под подозрением оказался сверстник подростка, которого правоохранители сразу же задержали.

Он рассказал, что к нему пришел малолетний друг и попросил помощи: пострадавший якобы оскорбил его маму.

«Защитник» к делу подошел радикально и «решил» конфликт с обидчиком кулаками. Против парня возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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Криминал