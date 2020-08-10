На границе Крыма и Украины не наблюдается никаких очередей

На границе Крыма и Украины пробок никаких нет. Фото: Архив "КП"

В Крыму на въезде-выезде «Армянск – Каланчак» нет пробок в сторону Украины.

Сотрудники пункта контроля на росийско-украинской границе работают в штатном режиме, никакой суматохи нет, сообщает Крым24.

Об огромных очередях людей, желающих перейти госграницу, заявляли некоторые украинские политики. Но сообщения оказались фейковыми. Никто никаких пробок от Симферополя до Армянска и столпотворений на точке пропуска не увидел.

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