В Симферополе и Севастополе 11 августа частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет электричество. Перебои возникнут из-за ремонта электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

просп. Кирова, 20, 22/2;

ул. Гоголя, 2-10, 12, 22, 32;

ул. Пушкина, 12/18

ул. Герцена, 2/13;

ул. Гоголя, 72-88(чет), 73-83(нечет);

ул. Дзюбанова, 12-36(чет), 15-39(нечет);

ул. Спера, 17-33/35(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Вакуленчука, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25;

ул. Гавена, 4-18;

пр. Гагарина, 12, 14, 18-38;

ул. Героев Подводников, 4,

село Орлиное: пер. Дачный, 2-б, 2-А, 4-8, 7-а, 5-7; ул. Молодежная, 2-Ж/1, 2-Ж/3, 8-а, 2-10, 3; ул. Крымская, 2-10, 1-11; ул. Зеленая, 4-10, 20, 1; пер. Далекий

с 7.00 до 16.00

поселок 1-е отделение Золотой Балки: ул. Ахлестина 3-27(нечет),4-28(чет); ул. Лазурная 1-27(нечет),2-30(чет).

с 8.00 до 17.00

поселок ГРЭС: ул. Каширская 1-А,1-Б,1-39(нечет); ул. Кустарниковая 1-5(нечет); ул. Турбинная 1-53(нечет),2,4; ул. Шатурская 1-11(нечет),2-28(чет),19-27(нечет); ул. Яблочкова 2-А,3,5-13(нечет),7-А,13-А,13-Б,4-38(чет); ул. Зеленогорская 1-61(нечет),2-А,2-26(чет),14-А,32-36(чет),59-Б; ул. Мысовая 1-9(нечет),2-14(чет); ул. Фарватерная 2-12(чет),3-9(нечет); ул. Линейная 1-5(нечет), 2-18(чет); ТСН «Тепловик»; ул. Ангарская 9-В,11-А

с 7.30 до 16.00

ул. Адмирала Макарова 5-23(нечет),8,12,12-А,14-А,16-А,20,22,28,29;

ул. Хрулева 1-5(нечет),2-6(чет),8-А,9.

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