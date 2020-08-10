На выезде из Крыма образовалась десятикилометровая пробка

В сторону материка на Крымском мосту образовалась 10-километровая пробка. Фото: скрин из видео.

Эпицентром активности пользователей соцсетей на этот раз стала видеозапись пробки на Крымском мосту. Автора ролика очень удивился затору на выезде из Крыма, сообщает ForPost.

- Вот такая пробка на десятки километров была сегодня вечером после выезда с Крымского моста в сторону Краснодара. Неужели сезон заканчивается? – сопроводили комментарием опубликованное видео.

Однако курортный сезон в самом разгаре – в сторону Крыма дорога ничуть не свободнее. Но небольшой отток туристов все же есть.

Как объясняет председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко, такое явление часто наблюдается после окончания каких-либо масштабных мероприятий. Так, на этих выходных прошел Байк Шоу, после которого и зафиксировали небольшое снижение количества туристов в регионе.

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