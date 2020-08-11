В Крыму за сутки произошло 5 ЧП на воде

Из моря вытащили два трупа, а одного пострадавшего отправили в больницу. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

На крымских пляжах 9 августа произошло пять ЧП. У двоих сотрудники скорой помощи констатировали смерть, третьего в состоянии средней тяжести отправили в больницу.

Первое ЧП произошло в районе села Витино: там рыбака на резиновой лодке унесло в открытое море. Спасатели подоспели вовремя, невредимого мужчину доставили на берег. От медпомощи он отказался.

Во второй раз помощь понадобилась серфингисту под Евпаторией: его также унесло в открытое море. На помощь ему выехали два человека, вся операция заняла двадцать минут, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. От медпомощи пострадавший также отказался.

В это же время на берег в Сакском районе неравнодушные вытащили четырехлетнего ребенка. В Евпаторийскую детскую больницу его доставили с диагнозом неполное утопление в состоянии средней тяжести.

Трагичнее оказалась ситуация на одном из керченских пляжей: там из моря достали тело 67-летнего мужчины. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой медпомощи констатировали смерть.

В тот же день утром на диком пляже в районе Гурзуфа нашли труп мужчины. Предполагается, что утонул он 1 августа. Тело отправили в Ялту для опознания.

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