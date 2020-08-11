Иван Вагнер показал фото Крыма с космического корабля

Сам космонавт ассоциирует Крым с летом и морем. Фото со страницы в соцсетях Ивана Вагнера

В Твиттере у космонавта Роскосмоса Ивана Вагнера появились снимки крымского полуострова с космоса.

Некоторые летят отдыхать в Крым, чтобы насладиться видами полуострова у моря или в горах, а кто-то даже с космоса восхищается уникальной природой республики.

Об уникальной природе и древних достопримечательностях Иван тоже не забывает. Фото со страницы в соцсетях Ивана Вагнера

На своей странице в социальных сетях Вагнер рассказал, что Крым у него ассоциируется со скалами, морем, летом и уникальной растительностью южного берега и, конечно же, с древними достопримечательностями.

По мнению комментаторов, полуостров даже с космоса не теряет своей красоты. Фото со страницы в соцсетях Ивана Вагнера

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50.