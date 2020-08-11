В Симферополе поздней ночью погибло три человека в аварии

В Симферополе поздней ночью в аварии на объездной дороге погибло 3 человека.

На объездной дороге Мирное-Дубки-Левадки в Симферополе погибло 3 человека. Трагедия развернулась поздним вечером 10 августа.

В службу спасения сообщение об аварии пришло в 23.32: в лобовом столкновении двух иномарок пострадали 4 человека. Приехавшие на место происшествия сотрудники ведомства восстановили картину трагедии: водитель Chrysler Voyager не справился с управлением и, выскочив на полосу встречного движения, столкнулся с Daewoo Lanos.

В ДТП пострадали 4 человека, трое из которых скончались на месте. Выжившего пассажира Daewoo Lanos госпитализировали в городскую клиническую больницу, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

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