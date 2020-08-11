В Крыму ищут медиков для работы с коронавирусными больными

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В Крыму ведется набор медиков, врачей и медсестер для работы в больницах, где проходят лечение коронавирусные больные.

- Для работы в госпитале для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Симферополе срочно требуются врачи любой специальности, а также медицинские сестры-анестезисты, - написано в объявлении Минздрава Крыма.

Ранее еще один «ковидный» госпиталь открыли на базе клинического роддома №2, который находится на территории горбольницы №7 в Симферополе. Там будут принимать и госпитализировать коронавирусных больных с бессимптомным течением, симптоматикой ОРВИ, а также подтвержденной компьютерной томографией.

Напомним, 11 августа стало известно о 40 зараженных коронавирусом, 10 августа был побит антирекорд по количеству зараженных – 48 человек.

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