Крымскую экс-чиновницу и певицу Легкоступову нашли с пробитой головой

Певица находится в коме, а телефон ее отключен. Фото со страницы Валентины Легкоступовой в соцсетях

Бывшую начальницу отдела по вопросам культуры администрации Феодосии, а также известную в прошлом певицу, прославившуюся хитом «Ягода-малина», Валентину Легкоступову нашли в тяжелом состоянии с пробитой головой у себя в московской квартире.

В столичном МВД «КП» информацию подтвердили.

После того, как женщина перестала выходить на связь со своей семьей, ее дочка приехала в квартиру и вызвала скорую.

Легкоступову врачи застали в состоянии алкогольного опьянения с синяками и ссадинами на теле. Уже в наркологической клинике выяснилось, что у певицы серьезная травма головы.

Сегодня у экс-чиновницы подозревается тяжелая черепно-мозговая травма, женщина находится в коме. Все подробности выясняются.

Напомним, что Валентина Легкоступова работала в администрации Феодосии в 2018 году. Спустя полгода она покинула должность начальника отдела по вопросам культуры из-за разногласий с главой города.

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