В кустах ежевички застряла москвичка: В Судаке пришлось спасать любительницу ягод

Москвичка упала в кусты ежевики и самостоятельно выбраться не могла. Фото: пресс-служба МЧС по РК.

В Судаке москвичка пошла по ягоды и упала в куст дикорастущей ежевики. Выбраться самостоятельно она не смогла – нужна была помощь спасателей.

Сообщение в службу спасения поступило утром 10 августа: обычный сбор ежевики для туристки из Москвы обернулся ЧП. И ей была необходима помощь, сообщает Крымское информационное агентство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ведомства секатором обрезали ветки и с помощью лестницы помогли упавшей выбраться из кустов. От медпомощи пострадавшая отказалась.

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