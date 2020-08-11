Ремонт дороги в Симферополе приостановили из-за подземных источников

На улице Щаденко в Симферополе приостановили ремонт из-за найденных дорожниками родников. Фото: официальный сайт Министерства транспорта РК.

В Симферополе приостановили ремонт улицы Щаденко – дорожники нашли подземные источники.

- Ремонт улицы Щаденко будет перенесен на более поздний срок в связи с необходимостью уточнения видов и объемов работ по причине выявления подрядной организацией при начале производства работ подземных источников – родников, - сообщили в пресс-службе Минтранса РК.

На других улицах Симферополя ремонт продолжается в штатном режиме, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ремонт дорог Симферополя ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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