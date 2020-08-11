На набережной Симферополя открылась новая детская площадка

Новую площадку открыли на месте старой

Торговая сеть «Яблоко» присоединилась к масштабному благоустройству набережной Салгира. Представители сети установили в сквере Памяти афганцев, на месте устаревшей детской площадки, новую и современную.

- Конечно, сделать всё это было непростой задачей. Для того чтобы начать строительство, нужно было получить разрешение у городской администрации, чем мы и обеспокоились в первую очередь. Начали строить, когда получили добро. Теперь вот радуем горожан, - рассказала коммерческий директор торговой сети Татьяна Пикалова.

Новые горки и аттракционы - на радость детям

По ее словам, вокруг площадки высадили вечнозеленые растения и расставили фигурки персонажей из детских мультфильмов. Кроме этого, там установили светодиодные фонари. И теперь родители могут гулять там с детьми с утра до позднего вечера.

- Почему мы вообще все это затеяли? Столько разговоров в городе было о реновации нашей набережной! Мы решили перестроить площадку, чтобы тем самым не только создать для ребят и их родителей место отдыха, но и внести свой вклад в изменение Симферополя к лучшему, - заключила Татьяна Пикалова.