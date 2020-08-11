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Коронавирус Covid-19

В Татарстане пожаловались на увеличение коронавирусных больных после отдыха в Крыму

Глава города Набережные Челны посетовал, что на курорте не соблюдают масочный режим
Надежда ДацюкНадежда ДацюкНадеждаДацюк
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Социальную дистанцию на пляже никто не соблюдает

Социальную дистанцию на пляже никто не соблюдает

Фото: Надежда ДАЦЮК

В крупном городе Татарстана Набережные Челны за прошедшие выходные резко выросло число больных коронавирусом. Мэр города Наиль Магдеев в комментариях местным СМИ заявил, что такие колебания могут быть связаны с тем, что вернулись домой те, кто был в отпуске в Крыму.

- Понятно, откуда ветер дует. Возвращенцы из Крыма, похоже, повышают напряжение в городе, - заявил Магдеев.

Глава города также рассказал, как ездил на День военно-морского флота России в Севастополь, и посетовал, что никто не соблюдает масочный режим.

- Я вышел из гостиницы в маске, когда ехал на встречу с руководством Черноморского флота, так на меня окружающие смотрели, как на инопланетянина. К сожалению, не соблюдают наши сограждане масочный режим на отдыхе и другие меры игнорируют, - отметил Магдеев.

Чиновник предположил, что масочный режим придется соблюдать до конца года, поскольку «вирус притаился, а не отступил», и с приходом холодов показатели по ОРЗ «поползут вверх».

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