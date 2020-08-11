В Евпатории сироте чиновники выдали непригодную для жизни квартиру

Сироте в Евпатории чиновники выдали квартиру непригодную для жизни.

В Евпатории сироте выдали квартиру, непригодную для жизни. За это против руководства курортного города Следком по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело.

Во время расследования выяснилось, что чиновники заполнили заключение об экспертизе квартиры ложными данными. Из-за этого в феврале женщина, состоявшая на учете как ребенок-сирота, получила жилье, непригодное для проживания, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму.

Против чиновников возбудили уголовное дело по факту служебного подлога. Им может грозить до 4 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

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