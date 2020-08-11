В Симферополе и Севастополе 12 августа частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 августа в некоторых районах Симферополя и Севастополя не будет света. Перебои с подачей тока возникнут из-за ремонта трансформаторных подстанций и электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

просп. Победы, 56, 60, 60а, 62, 68, 76, 76а, 82, 84, 110

ул. Дзюбанова, 4-12(чет), 1/6-13(нечет)

пер. Дзюбанова, 2-6(чет), 11; ул. Проездная, 32, 34;

бул. Ленина, 6; ул. Спера, 2, 5-15(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Шелкунова, 1-15 (нечет);

ул. Меньшикова, 82, 84, 92;

ул. Репина, 8, 10, 12, 18-34(чет)

с 7.00 до 16.00

пос. 1-е отделение Золотой Балки: ул. Ахлестина 3-27(нечет),4-28(чет); ул. Лазурная 1-27(нечет),2-30(чет)

с 8.00 до 17.00

поселок ГРЭС: ул. Каширская 1-А,1-Б,1-39(нечет); ул. Кустарниковая 1-5(нечет); ул. Турбинная 1-53(нечет),2,4; ул. Шатурская 1-11(нечет),2-28(чет),19-27(нечет); ул. Яблочкова 2-А,3,5-13(нечет),7-А,13-А,13-Б,4-38(чет); ул. Зеленогорская 1-61(нечет),2-А,2-26(чет),14-А,32-36(чет),59-Б; ул. Мысовая 1-9(нечет),2-14(чет); ул. Фарватерная 2-12(чет),3-9(нечет); ул. Линейная 1-5(нечет), 2-18(чет); ТСН «Тепловик»; ул. Ангарская 9-В,11-А

с 7.30 до 16.00

ул. Адмирала Фадеева 21-А,21-Б,21-В,21-Г,23-Д,23-Г,23-Е,23-В,23-Ж,23-А,23-Б,25;

ул. Адмирала Юмашева 13,13-А,13-Б,13-В,15-Б,15-В,21-Д

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