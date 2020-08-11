«Выводы неутешительны»: Сергей Аксенов остался недоволен стройками в Симферополе

Глава Крыма остался недоволен стройками в Симферополе. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов продолжает мониторинг ситуации на объектах строительства и ремонта. Предварительные итоги, по его словам, неутешительны.

- Ситуация в крымской столице оставляет желать лучшего, и это несмотря на то, что подрядные организации уже должны были быть готовы, на объектах все так же недостаточное количество строителей, отсутствует необходимая техническая документация и наблюдается систематическое отставание от заявленного плана работ, - рассказал он в соцсетях.

Сегодня Сергей Аксенов с рабочим визитом посетил стройплощадки на улицах Кечкеметсткой, Белой, Школьной и других. Также глава региона проверил ход ремонта общежития Крымского колледжа общественного питания и торговли и двух детских садов в микрорайоне Крымская роза.

Некоторые объекты ждут служебного расследования. На ближайшем совещании по строительной отрасли ответственным за эти объекты чиновникам глава республики вынесет решение.

Ремонт на улице Школьная стал для Сергея Аксенова приятным сюрпризом: она будет готова к 15 августа. А в скором времени глава региона с проверкой приедет в Симферопольский район.

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