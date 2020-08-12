Погода в Крыму на 12 августа: осадки и тепло до + 31

В Крыму уютное и теплое лето. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 августа на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в силе и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозе до 15 м/с. Температура воздуха днем до +31°, - сообщили в Крымского гидрометцентра.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозе до 17 м/с. Температура днем 29…31°.

В Керчи переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы 14 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.

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