Погода в Крыму на 12 августа: осадки и тепло до + 31

В Крыму уютное и теплое лето.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
12 августа на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в силе и штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозе до 15 м/с. Температура воздуха днем до +31°, - сообщили в Крымского гидрометцентра.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозе до 17 м/с. Температура днем 29…31°.
В Керчи переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы 14 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.
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