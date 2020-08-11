В Керчи начался капитальный ремонт дорог

По плану ремонт больше 10 километров дорожного покрытия. Фото: ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК» / Facebook

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» компания АО «ВАД» приступила к ремонту дорог в Керчи.

- Специалисты займутся заменой асфальтового покрытия в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы проведут по 9 улицам Керчи, - сообщили в пресс-службе ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

По плану ремонт больше 10 километров дорожного покрытия. Реконструкции ждут улицы Коммунаров, Краснопартизанской, Данченко, Скифской, Мирошника, Годыны, Клары Цеткин, Кокорина и Аджимушкайское шоссе.

Дорожники снимут старое покрытие, выровняют верхний слой, укрепят обочины. Помимо этого, заменят остановочные павильоны. Все работы должны завершить к декабрю 2020 года.

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