На ЮБК мужчина попытался помочь утопающему и чуть не утонул сам

В Алуште из воды не могут вылезти двое мужчин – нет выхода на пристань. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

На Южном берегу Крыма мужчина решил помочь выбраться на берег пьяному местному жителю и чуть не утонул сам.

В службу спасения сообщение поступило днем: в Алуште около аварийного причала из воды не могут вылезти двое мужчин – нет выхода на пристань. Нужна помощь сотрудников МЧС.

На место происшествия выехали дежурные Алуштинского отряда «КРЫМ-СПАС», и с помощью спецтехники пострадавшим удалось выбраться из воды. Во время операции также собрали воедино картину происшествия.

Изначально помощь нужна была только местному жителю, который из-за шторма и своей нетрезвости не мог выйти на берег. Его потуги заметил мимо проходивший мужчина. Он решил помочь бедолаге выбраться, но сам оказался заложником моря. Правда, вытащить на пьяного жителя на нижнюю часть причала все же смог.

После спасения нетрезвого передали сотрудникам скорой помощи, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

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