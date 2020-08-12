В Крыму аграрии уже начали сбор урожая яблок

Аграрии уже собрали больше 200 тонн с 15 гектаров. Фото: официальный сайт Минсельхоз Крыма.

В Крыму начался сбор урожая яблок. Собирать будут с площади больше 3,8 тысячи гектаров.

Аграрии приступили к уборке яблок в Бахчисарайском, Красногвардейском и Нижнегорском районах. На данный момент собрали уже больше 200 тонн с площади в 15 гектаров.

- В прошлом году мы собрали около 80 тысяч тонн и рассчитываем, что в этом году валовой сбор будет не меньше 2019 года, - цитирует министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина пресс-служба Минсельхоза Крыма.

Министр также отметил, что для закладки садов власти региона хотят повысить сумму субсидий. На сегодня, по его словам, выделили почти 500 миллионов рублей.

- Сегодня мы рассматриваем возможность увеличения суммы господдержки, выделенной на этот год: на осень запланированы достаточно большие объемы под закладку садов, - подчеркнул он и добавил, что самый активный период сбора яблочного урожая начнется через месяц.

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