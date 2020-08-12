Коронавирус подтолкнул крымчан активнее платить за коммуналку

Жители Крыма стали ответственнее относится к коммунальным платежам. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Жители Крыма после снятия ограничений по коронавирусу стали лучше платить за коммуналку. Столь интересные изменения объяснили появившейся возможностью дополнительно заработать.

- На сегодняшний день оплаты по коммунальным платежам стали живее. Сейчас это чуть более 80%, - отметил во время онлайн-конференции гендиректор ГУП РК "Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр" Эскендер Алиев.

Он призвал недобросовестных плательщиков не тянуть до последнего, поскольку последствия могут быть не такими уж приятными.

- Я призываю граждан не ждать накопления долгов и все-таки платить ежемесячно. Чисто психологически потом платить большую сумму или ждать судебного пристава – думаю, что это не сильно приятно, - подчеркнул Алиев.

Он добавил, что сейчас жители Крыма могут решить возникающие вопросы по платежным документам через «горячие линии» ЕИРЦ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50